Лондон, 28 октября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают, несмотря на обещанное президентом США Дональдом Трампом скорое подписание «первой фазы» торговой сделки с Китаем, 28 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent подешевела на 75 центов (1,21%), до $61,27 за баррель. Дневной диапазон Brent составил от $60,91 до $62,08 за баррель.

Нефть WTI подешевела на 86 центов (1,52%), до $55,80 за баррель. Дневной диапазон WTI — от $55,59 до $56,93 за баррель.

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