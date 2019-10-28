Ашхабад, 28 октября, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Госагентство «Туркменсвязь» подготовило бизнес-проект о создании на базе Института телекоммуникаций и информатики площадок информационных технологий, которые будут работать на хозрасчетной основе. Об этом на правительственном совещании заявил вице-премьер-министр Байрамгелди Овезов, передает пресс-служба президента Туркмении.

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По словам высокопоставленного чиновника, на этих площадках специалисты и студенты смогут повысить квалификацию в IT-сфере, обмениваться опытом и обучаться программированию.

В свою очередь президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что концепция развития системы цифрового образования должна обеспечивать все возможности для получения высококачественных услуг в этой области, соответствующих национальным и международным стандартам.