Аксайский район, Ростовская область, 28 октября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Крупный ландшафтный пожар в Ростовской области неподалёку от трассы М-4 «Дон» потушен. Борьба с огнём длилась более шести часов, передаёт ИА REGNUM.

61.mchs.gov.ru Тушение пожара

«В 18:22 мск загорание сухой растительности в районе Аксайского моста ликвидировано. Площадь, пройденная огнём, составила пять гектаров», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании в Аксайском районе поступило в экстренные службы в 12:45 мск. По прибытию пожарных расчётов огонь полыхал на трёх участках.