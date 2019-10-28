Париж, 28 октября, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Нападение на мечеть в французском городе Байонне осудил президент Франции Эммануэль Макрон и пообещал защитить сограждан-мусульман. Об этом 28 октября Макрон написал в своём Twitter.

Kremlin.ru Эмманюэль Макрон

В сообщении Макрон решительно осудил нападение на мечеть и отметил, что Франция не потерпит ненависти. Глава Франции пообещал, что виновные будут наказаны, а им будут предприняты все возможные меры по обеспечению безопасности граждан страны, исповедующих ислам.

Нападение на мечеть в городе Байоне на юге Франции произошло днём 28 октября. Пожилой француз выстрелил в двух прихожан мечети, поджёг припаркованный рядом автомобиль и вернулся домой в соседний город Ланд, где его задержала полиция. Двое пострадавших были госпитализированы.

По некоторым данным, в автомобиле у стрелка был баллон с газом, также мужчина заявил, что у него дома есть гранаты и огнестрельное оружие. В настоящее время задержанного допрашивают, о его мотивах не сообщается. Полиция не квалифицирует произошедшее как теракт.

Ранее ИА REGNUM сообщало комментарии лидера политического движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен по поводу стрельбы у мечети, устроенной её сторонником.