Пекин, 28 октября, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Четвёртый пленум ЦК КПК 19-го созыва, посвященный идеологическим вопросам внутренней политики КНР, начал свою работу в Пекине. Выступив на пленуме с рабочим докладом, генеральный секретарь ЦК КПКСи Цзиньпин представил проект итогового документа, которым является «Постановление ЦК КПК по некоторым важным вопросам о сохранении и совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой, стимулировании модернизации системы и потенциала государственного управления», сообщает 28 октябряСиньхуа.

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В соответствии с целями, которые изложены в проекте, к столетию КПК, отмечаемому в 2021 году, предполагается достичь значительного прогресса во всех сферах, в целом модернизация будет осуществлена к 2035 году, а полностью эта работа завершится к столетию образования КНР в 2049 году.

Выдвижению документа на пленуме предшествовала общепартийная дискуссия, в которой участвовали делегаты XIX съезда КПК. На заседании Политбюро ЦК КПК в августе были констатированы значительные преимущества социализма, которые, благодаря китайской специфике, глубоко укоренились в стране и китайской культуре.

Характеризуя ситуацию в мире, пленум отметил глубокие, невиданные за сто лет изменения, в рамках которых Китай находится на решающем этапе борьбы за великое возрождение китайской нации, которое связывается с реформами и инновациями. Решение поставленных партией задач тесно связывается с долговременным сохранением в стране порядка и стабильности.

Пленум завершит свою работу 31 октября.