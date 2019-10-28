Бишкек, 28 октября, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Выращивающие сахарную свеклу киргизстанские аграрии и сахарные заводы терпят убытки из-за того, что цена на сахар за последнее время снизилась до 32 сомов (29 рублей) за килограмм. Об этом на заседании фракции «Социал-демократической партии Киргизии» депутат Айнура Осмонова, передает Tazabek.

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Обращаясь к директору государственного антимонопольного агентства Шухрату Сабирову, она отметила, что подчиненное ему ведомство должно совместно с другими государственными органами определить потребности страны в сахаре и заняться регулировкой его импорта.

Также Осмонова акцентировала внимание на том, что Киргизия поставляет на рынки других стран-участниц Евразийского экономического союза слишком мало своей продукции.

«А к нам вплоть до гвоздей поступает. Наши производители просто засели. А про муку вообще молчу. После вопроса с налогом на добавленную стоимость 650 млн сомов (595 млн рублей выпадение из бюджета было», — подытожила парламентарий.