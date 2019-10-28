Брюссель, 28 октября, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Европол сообщил о ликвидации крупной международной преступной группы, нелегально торговавшей табаком в странах ЕС, 28 октября передает агентство Reuters.

«Арестованы 18 человек разных национальностей, которые подозреваются в отмывании денег, незаконной торговле и хранении около 670 000 килограммов табака» , — сообщает Европол.

В ходе операции аресты и обыски проводились в Италии, Польше, Бельгии, Великобритании и Нидерландах.

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