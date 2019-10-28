Киев, 28 октября, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов и посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере провели переговоры на тему активизации двустороннего военно-технического сотрудничества, сообщает 28 октября пресс-служба СНБО Украины.

Rnbo.gov.ua Алексей Данилов и Ягмур Ахмет Гюльдере

«Во время встречи обсудили вопросы в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества и высказались за активизацию соответствующих контактов», — указано в сообщении.

По мнению пресс-службы, примером успешного сотрудничества Данилов считает закупку Украиной шести турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители СНБО Украины заявляли о совместном с Турцией проекте по развитию аэрокосмических технологий и высокоточного оружия.