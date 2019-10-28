Нью-Йорк, США, 28 октября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Фондовый рынок США продолжает расти, индекс S&P достиг нового рекордного максимума, 28 октября передает агентство Reuters.

USA-Reiseblogger Нью-Йорская Биржа на Уолл-стрит

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 145,27 пункта (0,54%), до 27 103,33 пункта, индекс Nasdaq вырос на 87,33 пункта (1,06%), до 8330,45 пункта, индекс S&P 500 вырос на 18,77 пункта (0,62%), до 3041,32 пункта.

Чуть раньше в ходе торгов индекс S&P достиг рекордных 3044,44 пунктов, причем предыдущий рекорд был зафиксирован на открытии торгов 28 октября.

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