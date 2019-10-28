Великий Новгород, 28 октября, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Ураган, прошедший по территории Новгородской области 27 октября, оставил без электроснабжения более 400 населённых пунктов во всех районах области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре регионального правительства по итогам заседания областной комиссии по ЧС, которое провёл губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По уточнённым данным, в зоне повреждения электросетей оказались свыше 15 тысяч жителей, более 60 социально значимых объектов, в том числе школы, детские сады, котельные.

«Задача номер один — восстановить электроснабжение и теплоснабжение социально значимых объектов и многоквартирных домов. Люди в таких домах не имеют возможности отапливать свои квартиры, и будущее похолодание может создать для них серьёзные проблемы», — заявил губернатор.

По прогнозу Новгородского гидрометцентра, дальнейшего усиления ветра в регионе не ожидается, но будет похолодание до двух градусов мороза.

Генеральный директор ООО «Тепловая компания «Новгородская» Андрей Белов отметил, что на объектах компании максимально задействованы все возможные источники питания. По его словам, котельные возобновят работу в полном объёме после восстановления централизованного электроснабжения.

Добавим, что самая сложная ситуация сложилась в Валдайском районе, где без электричества остаются 153 населённых пункта и отключены семь котельных. Восстановительные работы продолжаются.