Вашингтон, 28 октября, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «новым президентом России». Слова главы США приведены на сайте Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Комментируя публикацию стенограммы его разговора с Зеленским, Трамп в своей обычной манере заявил, что их беседа была «отличной», а его политические противники попытались раздуть из нее скандал.

«И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», — сказал Трамп, говоря о Зеленском.

https://twitter.com/barrytgoldberg/status/1188815067959250944