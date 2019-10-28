Пекин, 28 октября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Травмы разной степени тяжести получили 21 человек в результате землетрясения магнитудой 5,7 в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай). Об этом 28 октября сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло утром 28 октября. 21 пострадавший был направлен в больницы для осмотра врачами. В результате осмотра были госпитализированы трое жителей городского уезда Хэцзо. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие были отправлены на амбулаторное лечение.

В результате подземных толчков в уезде Сяхэ обрушились стены жилых строений в 17 дворах и появились трещины на домах в 2080 дворах, в городском уезде Хэцзо повреждения получили 1192 жилых строения.

При этом отмечается, что перебоев с водоснабжением, электроснабжением и подачей тепла в пострадавших районах не наблюдается. На функционирование общественного транспорта стихия не повлияла. В округе Ганьнань был запущен план действий в чрезвычайной ситуации, созданы штабы по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7 на северо-западе Китая, которое произошло в 01:56 по местному времени 28 октября.