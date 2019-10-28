Триполи, 28 октября, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Корабль Ocean Viking некоммерческих организаций SOS Mediterranean и «Врачи без границ» просит власти стран ЕС принять мигрантов, спасенных в Средиземном море, 28 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Экипаж Ocean Viking уже обратился с запросом к властям Италии и Мальты. На борту корабля находятся 104 беженца, в том числе две беременные женщины и 41 ребенок.

По сообщению команды, беженцы были спасены с тонущей резиновой лодки ещё 18 октября в 50 морских милях от ливийского побережья. Власти Ливии настаивали на возвращении мигрантов в Триполи.

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