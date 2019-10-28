Москва, 28 октября, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия выступает за «пакетное» решение вопроса о транзите газа через Украину. Об этом Новак заявил сегодня, 28 октября, после трехсторонних консультаций по газу с Украиной и Евросоюзом.

Газ для Украины

Новак пояснил, что такой «пакетный» контракт включает в себя вопросы транзита и поставок газа, а также урегулирование судебных споров.

Стоит отметить, что после консультаций министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель также подчеркнул, что украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российскому публичному акционерному обществу «Газпром» следует перейти к «пакетным» договоренностям по газу на двустороннем уровне.