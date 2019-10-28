Рим, 28 октября, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Покидающий свой пост глава Центробанка Марио Драги спас евро от возможной гибели, заявил в понедельник, 28 октября, президент Италии Серджо Маттарелла, передает Il Fatto Quotidiano.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Особенно велик этот риск для валюты был в период финансового кризиса 2011 года, полагает формальный глава итальянского государства.

В настоящее время, благодаря в том числе и усилиям Драги, финансовая система ЕС более устойчива, отметил Маттарелла.