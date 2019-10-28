Тбилиси, 28 октября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. В результате взрыва природного газа в одном из корпусов на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси пострадал один человек. Об этом 28 октября сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Бытовой газ

Пострадавший 77-летний мужчина перевезен в Ожоговый центр. Состояние пострадавшего тяжелое.

Напомним, на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси на 5-м этаже жилого корпуса произошел взрыв. По существующей информации, взрыв вызван скоплением природного газа. В результате взрыва обрушились стены квартиры на пятом этаже дома. На месте мобилизована группа пожарных-спасателей.

Как сообщало ранееИА REGNUM, 19 октября в квартире на четвертом этаже 16-этажного корпуса на проспекте Гурамишвили в Тбилиси из-за установленного кустарным способом газового водонагревателя, произошел взрыв бытового газа. После взрыва были госпитализированы четыре человека, двое из них затем выписаны. Владелец квартиры, где произошел взрыв, получил 60% ожогов. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Тбилиси.