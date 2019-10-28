На Урале частично восстановили прерванное ураганом электроснабжение
Екатеринбург, 28 октября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. В Свердловской области более 10 тыс. человек снова подключены к электричеству. Это жители Сысертского городского округа, сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Электроэнергия
Работы в этом округе продолжаются. Также энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в Берёзовском и Белоярском округах.
Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер обрушился на Свердловскую область 28 октября. Без света остались примерно 25 тыс. человек.
Сейчас непогода движется на восток региона. Электрики работают в особом режиме.