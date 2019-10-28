Тегеран, 28 октября, 2019, 21:57 — ИА Регнум. 28 октября начальник полиции иранской провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Мохаммад Ганбари заявил, что в течение первых семи месяцев иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) полицией ИРИ было изъято 7 796 792 литров контрабандного топлива. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

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По словам генерала, всего было изъято 3,9 млн литров дизеля, 1,1 млн л масла, 835 тыс. л бензина и более 1,9 млн других видов топлива. Всего список включает в себя 104 различных наименования. Мохаммад Ганбари отметил, что была изъята 241 цистерна и было арестовано 149 контрабандных складов.

По данным государственных СМИ Ирана, ежегодно из страны вывозится до 10 млн литров бензина. Основная часть контрабанды идет в Афганистан, Пакистан и Турцию.