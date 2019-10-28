Тегеран, 28 октября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. 27 октября командующий военно-морским флотом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана адмирал Алиреза Тангсири заявил, что сегодня иранская молодежь готова защищать свое государство и его конституционный строй любыми способами, как это было во время ирано-иракской войны (1980−1988). Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

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По словам адмирала, Вооруженные силы Ирана являются одной из сильнейших армий мира, которая с каждым днем наращивает свою мощь. «Враги Ирана должны знать, что Исламская республика твердо противостоит угрозам, несмотря на все экономическое давление», — отметил Алиреза Тангсири.

Адмирал еще раз подчеркнул, что молодежь является основной силой иранского государства, и она будет готова противостоять любому врагу в случае вооруженной агрессии против Ирана.