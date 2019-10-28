Тегеран, 28 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Председатель комитета по международным отношениям Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Абу Бакр аль-Багдади был убит силами США, так как он перестал быть нужен Белому дому, в то время как оставшиеся террористы ждут американских указаний в Иблибе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Американско-израильские пешки подожгли регион саудовскими нефтедолларами, чтобы господа из Вашингтона взяли под контроль Ближний Восток», — отметил Хоссейн Амир Абдоллахиян. Депутат подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают террористов, и угроза с их стороны может вспыхнуть в Идлибе в любой момент.

Напомним, что раннее Дональд Трамп объявил об убийстве вооруженными силами США Абу Бакра аль-Багдади, возглавлявшего ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).