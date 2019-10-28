Москва, 28 октября, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Министерство энергетики Российской Федерации видит готовность Украины возобновить поставки российского газа напрямую, с 2020 года. Об этом сегодня, 28 октября, заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по газу.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Новак рассказал, что в ходе консультаций обсуждались, в том числе вопросы поставок российского газа на Украину.

«Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Также Новак добавил, что стороны договорились интенсивно работать на уровне компаний. Однако существует ряд вопросов, которые требуют изучения и согласования.

Новак подчеркнул, что Россия в общем-то готова в 2020 году обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами евросоюзного законодательства, если к этому будет готова украинская сторона.