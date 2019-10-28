Астрахань, 28 октября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В Астраханской области в очереди на получения жилья стоят 2 тыс. 339 сирот. Как сообщила пресс-служба областного правительства, по поручению губернатора Игоря Бабушкина будут увеличены темпы ввода жилья и приобретения квартир на первичном и на вторичном рынках недвижимости.

Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

Более 800 детей-сирот уже выиграли суды о предоставлении жилья. По поручению губернатора власти стараются ускорить этот процесс и обратились к помощи риелторов, потому что выделенные на эти цели средства замедляют решение проблемы.

В 2019 году квартиры получили более 40 сирот. До конца года это число должно увеличиться.