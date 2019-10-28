Курск, 28 октября, 2019, 20:33 — ИА Регнум. В Курской области с 25 по 27 октября были задержаны 27 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, Госавтоинспекция проводила сплошную проверку водителей на трезвость.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяный за рулем

Один из остановленных водителей отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Семь водителей были задержаны за повторные случаи управления автомобилем в нетрезвом виде. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

Также инспекторы просят курян сообщать в дежурную часть, если они стали свидетелями того, что человек с признаками алкогольного опьянения находится за рулём транспортного средства.