Переговоры по Карабаху пока ведутся не на бумаге: Мнацаканян
Ереван, 28 октября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Встреча на уровне лидеров Армении и Азербайджана на данный момент не планируется, заявил на пресс-конференции сегодня, 28 октября, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, пояснив, что сейчас планируется продолжение встреч министров иностранных дел, что создаст основу уже для встреч на высшем уровне.
В ответ на вопрос, какой документ будет обсуждаться во время возможной встречи, Мнацаканян заявил, что стороны пока не работают над «написанными на бумаге конкретными формулировками», и продолжил: «Но это не означает, что мы не работаем над разными принципами и параметрами, чтобы уточнить, как мы можем построить ту необходимую пропорциональность обязательств между сторонами».
После встречи Пашинян — Алиев в марте 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook заявил, что он, как новый человек, участвующий в процессе, должен получить разъяснения по Мадридским принципам.
Пашинян также отметил, что проблемы обширны и в ходе одного обсуждения их исчерпать невозможно.
На вопрос, завершился ли этот этап, Мнацаканян ответил: «За 27 лет было множество документов, последний из которых был в Казани. Были разные идеи, которые так или иначе были высказаны. Знакомство с процессом — это одно. Но это означает… премьер-министр очень хорошо владеет вопросом и, естественно, хочет еще больше углубиться».