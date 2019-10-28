Тбилиси, 28 октября, 2019, 20:24 — ИА Регнум. На улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси на пятом этаже жилого корпуса произошел взрыв. Предположительно, взрыв вызван скоплением природного газа. Об этом 28 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Giorgi Balakhadze Скорая помощь. Грузия

Как заявили Первому каналу в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате взрыва, возможно, пострадали несколько человек. По информации ведомства, в результате взрыва обрушились стены квартиры на пятом этаже дома. На месте мобилизована группа пожарных-спасателей.

Как сообщало раннее ИА REGNUM, 19 октября в квартире на четвертом этаже 16-этажного корпуса на проспекте Гурамишвили в Тбилиси из-за установленного кустарным способом газового водонагревателя, произошел взрыв бытового газа. После взрыва были госпитализированы четыре человека, двое из них затем выписаны. Владелец квартиры, где произошел взрыв, получил 60% ожогов. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Тбилиси.