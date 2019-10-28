В Тбилиси произошел новый взрыв в жилом доме
Тбилиси, 28 октября, 2019, 20:24 — ИА Регнум. На улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси на пятом этаже жилого корпуса произошел взрыв. Предположительно, взрыв вызван скоплением природного газа. Об этом 28 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Как заявили Первому каналу в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате взрыва, возможно, пострадали несколько человек. По информации ведомства, в результате взрыва обрушились стены квартиры на пятом этаже дома. На месте мобилизована группа пожарных-спасателей.
Как сообщало раннее ИА REGNUM, 19 октября в квартире на четвертом этаже 16-этажного корпуса на проспекте Гурамишвили в Тбилиси из-за установленного кустарным способом газового водонагревателя, произошел взрыв бытового газа. После взрыва были госпитализированы четыре человека, двое из них затем выписаны. Владелец квартиры, где произошел взрыв, получил 60% ожогов. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Тбилиси.