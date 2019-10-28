Чебоксары, 28 октября, 2019, 20:19 — ИА Регнум. В Чувашии из-за шквалистого ветра возникли перебои с энергоснабжением. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики, от стихии пострадали 12 районов и два городских округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

На территорию республики сегодня, 28 октября, обрушился шквалистый ветер с порывами более 20 м/с. Власти отмечают, что с 08:30 операторы системы-112 и ЕДДС муниципальных образований начали принимать информацию о перебоях в системе энергоснабжения, упавших деревьях, повреждениях кровли и автомобилей. Это коснулось 14 муниципальных образований, в том числе 12 районов.

В связи с непогодой «Чувашэнерго» работает в режиме повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство. На участках работают 49 аварийно-восстановительных бригад — всего 154 специалиста и 70 единиц техники. Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии был установлен жёлтый уровень опасности из-за шквалистого ветра, до 23−25 м/с. Ураганный ветер прошёлся также по Нижегородской, Кировской областям, Чувашии, Удмуртии и Марий Эл, с порывами 20−25 м/с.