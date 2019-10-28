Анкара, 28 октября, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь администрации президента Турецкой Республики Ибрагим Калын после церемонии открытия академического года в Анкарском университете музыки и искусств ответил на актуальные вопросы журналистов. Он заявил: «Все должны знать, что целью операции «Источник мира» не являлись курды. У нас нет проблем с курдами, населяющими наш регион или с нашими курдскими соотечественниками».

kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Наша цель — борьба с террористической организацией, которая не то что их не представляет политически, но всячески притесняет и угнетает. То же справедливо и для Сирии».

Пресс-секретарь добавил: «В Сирии у нас нет проблем с курдами, не связанными с Рабочей партией Курдистана или Отрядами народной обороны, у нас хорошие отношения. Они представлены на переговорах в Конституционном комитете, Женевском и Астанинском процессах. Мы продолжим их поддерживать. Но я хочу ясно выразить, что с террористической организацией наши дороги расходятся очень сильно, и мы продолжим нашу борьбу с ней самым решительным образом».