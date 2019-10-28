Мазари-Шариф, Афганистан, 28 октября, 2019, 20:43 — ИА Регнум. 27 октября официальные лица департамента сельского хозяйства правительства провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) заявили, что на территории этого региона сбор урожая гранатов вырос по меньшей мере на 40%.

Niloblu Гранаты

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, всего в этом году фермеры провинции Балх собрали свыше 100 тонн гранатов.

Значительная часть урожая гранатов в провинции Балх была экспортирована в другие страны, главным образом в Индию, Пакистан и Объединённые Арабские Эмираты.

По словам официальных лиц департамента сельского хозяйства правительства провинции Балх, основная часть гранатов выращивается на территории уезда Хульми, площадь обрабатываемой земли составляет более 3600 гектаров.

Согласно вышеупомянутому заявлению, с одного акра обработанной земли фермер, выращивающий гранаты, мог получить более пяти тысяч долларов.

Сами фермеры отмечают, что различные курсы повышения квалификации и прочие программы оказали положительное воздействие на выращивание ими сельскохозяйственной продукции.