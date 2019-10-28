Сухум, 28 октября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Новая структура правительства была утверждена президентом Абхазии Раулем Хаджимбой 28 октября.

Presidentofabkhazia.org Рауль Хаджимба

Согласно указа президента, в правительстве Абхазии теперь будет 12 министерств вместо 15 из-за реорганизации ряда ведомств. Министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму были преобразованы в госкомитеты. Было образовано новое министерство, здравоохранения и социального обеспечения, которое было создано на базе министерств труда и здравоохранения.

Также ряд министерств получили другое название. Переименованы были министерство репатриации — оно стало называться министерством демографии и репатриации. Минобрнауки было переименовано в министерство просвещения.

Свои посты в составе нового правительства сохранили: министр обороны Мираб Кишмария, глава МИД Даур Кове, министр внутренних дел Гарри Аршба. Все остальные министерства возглавили новые руководители.

На своих постах остались вице-премьер Даур Аршба, руководивший предвыборным штабом Хаджимбы во время президентских выборов, и руководитель аппарата кабинета министров Давид Сангулия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переназначении президентом Абхазии руководителей министерства обороны, МИДа и МВД.