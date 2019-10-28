Кабул, 28 октября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. 27 октября официальные представители правительства Исламской Республики Афганистан заявили, что специальный представитель Соединённых Штатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад прибыл в Кабул и встретился с президентом страны Ашрафом Гани и главным исполнительным лицом Абдуллой Абдуллой.

Gage Skidmore Залмай Халилзад

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, это первый визит Залмая Халилзада в Кабул с начала сентября, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Америки из переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей правительства Афганистана, в ходе переговоров стороны обсудили успехи, достигнутые на пути установления мира в стране, а также призвали движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизить уровень насилия и подписать соглашение о прекращении огня с целью положить начало межафганскому диалогу.

Ранее Залмай Халилзад посетил Брюссель, Париж и Москву, где провел встречи с официальными лицами стран Европейского союза, Организации Североатлантического договора, а также с представителями России и Китая.