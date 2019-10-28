Псков, 28 октября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Государственный долг Псковской области, по данным Министерства финансов РФ на 1 октября, достиг 15 млрд 318 млн рублей — на 200 млн рублей больше, чем месяц назад. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в структуре госдолга региона выросла сумма банковских кредитов.

A.Savin, WikiCommons Псков

Из 15,3 млрд рублей госдолга кредиты банков составляют 10,7 млрд рублей, объём бюджетных кредитов не меняется с июля и составляет 4 млрд 584 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что региону не выполнить действующие условия Минфина по реструктуризации государственного долга. Для погашения бюджетного кредита региону в июне 2019 года пришлось взять новый банковский кредит на сумму 1 млрд 129 млн рублей. При этом в целом объём госдолга региона снижается: на 1 июля 2019 года объём госдолга региона превышал 15,6 млрд рублей.