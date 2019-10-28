Москва, 28 октября, 2019, 20:05 — ИА Регнум. С момента запуска программы реструктуризации государственных долгов регионов России, которая стартовала в январе 2018 года, совокупная задолженность субъектов сократилась на 325,279 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года общий госдолг регионов РФ снизился до 1,99 трлн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ. По-прежнему долгов не имеют Сахалинская область и Севастополь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

В структуре задолженности наблюдается сокращение доли как коммерческих, так и бюджетных кредитов, а также государственных гарантий и выпущенных регионами ценных бумаг.

Так, объем кредитов, привлеченных от иностранных банков и кредитных организаций, в течение почти двух лет сократился на 268,015 млрд рублей или на 40,18%. В структуре долгов доля банковских кредитов составляет чуть более 20% или 398,946 млрд рублей.

Сумма кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, снизилась за указанный период на 23,089 млрд рублей или на 2,36%. Доля бюджетных кредитов от общей суммы задолженности составляет 49,56% или 986,447 млрд рублей.

Снижение объема ценных бумаг составило 9,370 млрд рублей или 1,7%. В структуре совокупных долговых обязательств регионов России доля ценных бумаг составила 27,09% — 539,149 млрд рублей. Сумма госгарантий за эти месяца снизилась на 23,406 млрд рублей или на 28,7%. В структуре госдолгов доля госгарантий минимальна — 2,9% и 58,129 млрд рублей.

Кроме того, в структуре госдолга Кемеровской области, Красноярского края и Карачаево-Черкессии зафиксированы «иные долговые обязательства» на общую сумму 7,452 млрд рублей. В январе 2018 года такую статью задолженности имел также Крым. По ней наблюдается сокращение долга на 598 млн рублей или на 7,4% — до 7,452 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, впервые программа реструктуризации бюджетных кредитов стартовала для российских регионов с января 2018 года. Анонсируя программу в сентябре 2017 года, президент России Владимир Путин говорил, что программа реструктуризации бюджетных кредитов рассчитана как минимум на семь лет. По словам главы государства, первые два года действия данной программы будут заложены максимально льготные условия: регионы будут выплачивать всего по 5% своего долга ежегодно. Такой график позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Для отдельных, наиболее закредитованных регионов эта программа может быть еще «более льготной» и продлится до 12 лет.