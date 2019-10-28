Астрахань, 28 октября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В Астраханской области величина прожиточного минимума за третий квартал 2019 года составила 10 тысяч 437 рублей на душу населения и снизилась на 1,3% по сравнению со вторым кварталом. Как сообщает ИА REGNUM, новая величина прожиточного минимума была утверждена 28 октября на заседании правительства региона.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

По словам исполняющего обязанности министра экономического развития Астраханской области Андрея Сашина, к снижению прожиточного минимума привело сезонное уменьшение стоимости продуктов питания на 2,3%.

Прожиточный минимум за третий квартал 2019 года на душу населения составил 10 тысяч 437 рублей (во втором квартале — 10 тыс. 571 рубль), для трудоспособного населения — 10 тыс. 934 рубля (11 тыс. 67 рублей во втором квартале), для пенсионеров — 8 тыс. 724 рубля (8 тыс. 855 рублей во втором квартале), для детей — 11 тыс. 166 рублей (11 тыс. 256 рублей во втором квартале).

Летом в регионе огурцы подешевели на 56,4%, помидоры — на 52,3%, капуста — на 46,2%. Однако цена на рис выросла на 7,5%, пшено подорожало на 5,2%, яблоки — на 7,3%, молоко — на 3,8%, мясо — на 4,3%.