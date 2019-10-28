Тверь, 28 октября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Электроснабжение на основной сети 110 кВ восстановлено во всех муниципальных образованиях Тверской области, крове двух отдалённых муниципалитетов, к 18:00 28 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Сегодня глава региона Игорь Руденя совершил облёт районов области, наиболее сильно пострадавших от ураганного ветра, накрывшего регион 27−28 октября.

Пресс-служба правительства Тверской области Глава Тверской области в Бежецке

Игорь Руденя посетил центральную районную больницу в Бежецке, здесь подачу электроэнергии в штатном режиме возобновили около 14:00, до этого электроэнергия подавалась от генератора. Сейчас электроснабжение учреждения полностью восстановлено, идёт подключение станции скорой медицинской помощи к штатной схеме. Около 12:00 с генератора на штатную схему электроснабжения около 12:00 перевели котельную Бежецких тепловых сетей, которая отапливает город: сейчас подача тепла доводится до рабочих параметров.

В районе в ликвидации последствий урагана работает шесть бригад, задействовано семь единиц техники, электроснабжение обещают возобновить до конца дня.

К 18:00 в целом на территории Тверской области электроснабжение на основной сети 110 кВ восстановлено во всех муниципальных образованиях, кроме двух отдалённых районов, Лесного и Фирово, где работы продолжаются. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения на распределительных сетях 10−0,4 кВ.