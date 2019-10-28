Переговоры с Китаем идут «с опережением графика» — Трамп
Вашингтон, 28 октября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут «с опережением графика», 28 октября передает агентство Reuters.
Gage Skidmore
Трамп Дональд
«Вероятно, мы досрочно подпишем очень большую часть соглашения с Китаем. Мы называем её «Фаза 1», но это очень большая часть», — заявил Трамп журналистам перед вылетом в Чикаго.
О скором заключении предварительного торгового соглашения с Китаем Трамп объявил ещё 11 октября.
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