Вашингтон, 28 октября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут «с опережением графика», 28 октября передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Трамп Дональд

«Вероятно, мы досрочно подпишем очень большую часть соглашения с Китаем. Мы называем её «Фаза 1», но это очень большая часть» , — заявил Трамп журналистам перед вылетом в Чикаго.

О скором заключении предварительного торгового соглашения с Китаем Трамп объявил ещё 11 октября.

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