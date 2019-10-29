«Планов громадьё»: как погасить долги регионов и «вырастить» экономику

Правительство РФ готово реструктуризировать бюджетные кредиты регионов для наращивания ими инвестиционной активности. Об этом сообщил 28 октября первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов на совещании главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Это одно из мероприятий плана по стимулированию экономического роста. Сам премьер считает, что «планов у нас громадьё», поэтому «конкретное поручение необходимо». Ранее в Госдуме Силуанов заявлял, что регионам могут реструктуризировать долги перед бюджетом на 75 млрд рублей. О долгах российских регионов и мерах по развитию экономики — в трансляции ИА REGNUM. Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли 19:21 28.10.2019 «Подготовлен перечень мер по дополнительному стимулированию, в первую очередь, инвестиционной активности. Речь идёт о мерах по улучшению инвестиционного климата, снижению избыточных регуляторных требований и ускорению ввода этих регуляторных требований. Мы предлагаем начать реализовывать эти решения уже начиная со следующего года», — сказал глава Минфина РФ. 19:23 28.10.2019 [[[quote-0]]]

19:30 28.10.2019 Смольный утвердил проект постановления о направлениях долговой политики Санкт-Петербурга. В частности, он предусматривает оптимизацию стоимости обслуживания госдолга, сохранение показателей долговой устойчивости, сохранение кредитного рейтинга Петербурга. Глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников рассказал, как город будет занимать в долг. Читайте также: Минфин счёл высоким уровень долговой устойчивости Петербурга

19:32 28.10.2019 В 2020 году субъектам Федерации предстоит вернуть федеральному бюджету порядка 75 млрд рублей, которые оформлены в качестве кредитов. Ранее на заседании Госдумы первый вице-премьер России — глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что регионам могут реструктурировать долги перед бюджетом именно на эту сумму.

19:43 28.10.2019 Антон Силуанов ИА REGNUM

19:55 28.10.2019 О запуске программы реструктуризации бюджетных долгов регионов России объявил президент РФ Владимир Путин. Программа стартовала в январе 2018 года, она рассчитана как минимум на семь лет. Первые два года планировалось, что регионы будут выплачивать всего по 5% своего долга ежегодно. Такой график позволял субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Для наиболее закредитованных субъектов программа может быть еще «более льготной» и продлится до 12 лет.

20:00 28.10.2019 Одним из наиболее закредитованных регионов России является Мордовия. В феврале 2019 года власти региона добились, чтобы программу реструктуризации продлили до 2024 года. По словам директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Ларисы Ерошкиной, для таких субъектов предусмотрен дополнительный механизм — санкционирование расходов через Федеральное казначейство, установлена очередность платежей по расходам за счет доходов региона. Читайте также: Власти Мордовии добились реструктуризации государственного долга

20:04 28.10.2019 Как и в начале 2018 года, так и в настоящее время «львиная доля» средств в структуре госдолга субъектов — это бюджетные кредиты, которые между тем также придется отдавать, хотя на их обслуживание тратится намного меньше средств (процентная ставка — 0,1% годовых), чем при кредитовании в коммерческих структурах.

20:06 28.10.2019 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ещё в мае 2019 года заявлял, что региону не выполнить действующие условия Минфина по реструктуризации государственного долга. Для погашения бюджетного кредита региону в июне пришлось взять новый банковский кредит на сумму 1 млрд 129 млн рублей. По данным на 1 октября 2019 года, госдолг региона достиг 15 млрд 318 млн рублей — на 200 млн рублей больше, чем месяц назад. Из 15,3 млрд рублей госдолга кредитов банков — больше трети: 10,7 млрд рублей, объём бюджетных кредитов не меняется с июля и составляет 4 млрд 584 млн рублей. Читайте подробнее: Псковская область увеличила госдолг за счёт новых банковских кредитов

20:06 28.10.2019 С момента запуска программы реструктуризации государственных долгов регионов России, которая стартовала в январе 2018 года, совокупная задолженность субъектов сократилась на 325,279 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года, общий госдолг регионов РФ снизился до 1,99 трлн рублей.

20:08 28.10.2019 Псковские власти неоднократно в 2019 году заявляли о «драконовских условиях» Минфина по реструктуризации долгов регионам. «Условия соглашения, которое заключено Псковской областью с Министерством финансов, — «драконовские». Объективно мы их выполнить не можем», — комментировал спикер Псковского областного собрания Александр Котов. Подробнее: Псковские власти заявили о «драконовских» условиях Минфина

20:10 28.10.2019 Регионы Поволжья за первое полугодие 2019 года сократили долги на 32,218 млрд рублей или на 6%. По состоянию на 1 июля, сумма долговых обязательство регионов ПФО составила 499,388 млрд рублей. В течение шести месяцев наиболее значительно сократилась сумма коммерческих кредитов — на 40,229 млрд рублей или на 34,2%. Читайте также: Регионы Поволжья сократили госдолги более чем на 32 млрд рублей за полгода

20:13 28.10.2019 По итогам сентября, Марий Эл сократила государственный долг на 1,192 млрд рублей. Госдолг республики на начало октября составляет 12,389 млрд рублей. Регион вернул бюджетный кредит более чем на 1 млрд рублей. Читайте также: Марий Эл сократила госдолг на 1 млрд рублей, вернув бюджетный кредит

20:19 28.10.2019 Поэтапно российские регионы снижают совокупные долговые обязательства. Так, на начало января 2017 года сумма госдолгов составляла 2,353 трлн рублей, через год она снизилась до 2,315 трлн рублей, а к началу января 2019 года составила 2,206 трлн рублей. По оценкам экспертов, снижение суммы задолженности регионов в 2018—2019 годах является самым значительным за последние пять лет.

20:22 28.10.2019 Удмуртия планирует привлечь очередной коммерческий кредит в размере 5,45 млрд рублей. В течение года республика пользуется кредитом Федерального казначейства, который предоставляется под 0,1% годовых. Возврат очередного кредита в 5 млрд рублей должен произойти до 25 ноября, для чего и привлекаются банковские кредиты. Читайте также: Удмуртия займет у банков 5,45 млрд рублей на возврат бюджетного кредита

20:26 28.10.2019 Работу по стимулированию экономического роста предлагается возложить на Правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции, предложил Силуанов премьеру Медведеву.

20:51 28.10.2019 Советский плакат

21:31 28.10.2019 Сумма бюджетных кредитов регионов снизилась с момента старта программы на 23,089 млрд рублей или на 2,36%. Доля бюджетных кредитов от общей суммы задолженности составляет 49,56% или 986,447 млрд рублей. Объем кредитов, привлеченных от иностранных банков и кредитных организаций, в течение почти двух лет сократился на 268,015 млрд рублей или на 40,18%. В структуре долгов доля банковских кредитов составляет чуть более 20% или 398,946 млрд рублей. Читайте также: Объем долгов регионов России с 2018 года сократился на 325 млрд рублей

21:34 28.10.2019 В рамках мероприятий по ускорению экономического роста правительство РФ намерено уже в 2020 году направлять средства Фонда национального благосостояния на поддержку региональных инвестиционных проектов. «Кроме того, на федеральном уровне тоже предусмотрено принятие дополнительных решений. Речь идёт о механизме инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Начиная со следующего года такая возможность есть, и мы в ближайшее время должны будем представить Вам, Дмитрий Анатольевич, на утверждение механизм инвестирования средств ФНБ», — отметил глава Минфина Антон Силуанов на совещании у премьера РФ Дмитрия Медведева 28 октября.

21:37 28.10.2019 Напомним, 22 октября в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами фракции «Единая Россия» глава Минфина РФ Антон Силуанов сказал: «Мы соберем сейчас предложения от субъектов РФ по инвестированию средств Фонда национального благосостояния. В следующем году мы закладывали, что такая возможность у нас уже будет, и будем, в соответствии с обсужденными на Трехсторонней комиссии методиками, определять направления инвестирования средств этого фонда, в том числе и по региональным проектам». Читайте также: Силуанов рассказал о планах инвестировать средства ФНБ в регионы

22:17 28.10.2019

22:18 28.10.2019 Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов предложил увеличить объем заимствований городского бюджета. «Сейчас рекордно низкие ставки, и сейчас как раз время на развитие занимать. Потому что на те сроки, на которые можно занять сейчас и по тем ставкам — такого не припомню», — сказал Батанов на заседании в Смольном. Читайте также: В Смольном предложили больше брать в долг, пока ставки ЦБ невысоки

22:55 28.10.2019 На увеличение инвестиционной активности должны повлиять и законодательные меры стимулирования экономики. Для создания прогнозируемой для субъектов предпринимательской деятельности среды планируется принять соответствующий законопроект, который гарантирует неизменность условий для инвесторов при вложении средств в новые проекты, отметил Антон Силуанов на совещании у премьера РФ 28 октября.

23:05 28.10.2019 Совещание с вице-премьерами government.ru

03:36 Управленческие решения правительства Амурской области в сфере исполнения бюджетных обязательств привели к сокращению за год государственного долга региона на 1,6 млрд рублей. Читайте подробнее: Приамурье за год сократило госдолг на 1,6 млрд рублей

03:52 Бюджет Приморского края за последний год стал меньше использовать такой финансовый инструмент, как государственная гарантия. Об этом: Приморье сократило долг по кредитам и госгарантиям

04:16 Государственный долг Еврейской автономной области за год увеличился на 124 млн рублей, но за прошедший месяц снизился на 119 млн. Читайте подробнее: Госдолг Еврейской АО то растёт, то снижается — общая динамика идёт в рост

04:24 Хабаровский край по итогам 9 месяцев 2019 года продолжил демонстрировать падение по экономическим показателям. Суммарный индекс промышленного производства составил 98,2% к аналогичному периоду прошлого года, выросли долги по зарплате. Об этом: Экономика Хабаровского края продолжает падение, долги растут

05:02 Хабаровский край не снижает госдолг. По данным Минфина, на 1 октября 2019 года он составил более 52 млрд рублей. Подробности в материале: Госдолг Хабаровского края застыл на отметке 52,1 млрд рублей

05:16 Из общего долга Якутии бюджетные кредиты — 1,76 млрд рублей, кредиты в банках — 7,9 млрд рублей, государственные ценные бумаги — 29,5 млрд рублей, госгарантии — 11,57 млрд рублей. Читайте также: Госдолг Якутии остаётся стабильным: более 50 млрд рублей

05:20 По данным Минфина РФ на 1 октября 2019 года, Камчатский край сохраняет стабильный госдолг на уровне немногим более 4 млрд рублей. Читайте также: Госдолг Камчатки на протяжении долго времени не меняется: 4,1 млрд рублей

05:27 Сахалинская область остаётся единственным регионом Дальнего Востока, не имеющим госдолга. Муниципалитеты островного региона без кредитов не справляются. Читайте также: Муниципалитеты Сахалина набрали кредитов на 2 млрд рублей

06:50 По данным Минфина РФ, на 1 октября 2019 года госдолг Хакасии составил 21,446 млрд рублей. Хакасия является регионом, где введено казначейское сопровождение. Подробнее: Не развитие, а стагнация: экономист о Стратегии развития Хакасии

06:52 Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ситуация в финансовой сфере региона является лучшей за последние десять лет. «В этом году в финансовом плане ситуация очень хорошая, лучшая за последние десять лет», — сказал Усс, добавив, что регион завершит этот год без дефицита бюджета. Об этом: Лучшая за 10 лет: красноярский губернатор о финансовой ситуации в крае

07:35 Александр Усс [krskstate.ru]

07:42 Госдолг Курганской области составил на 1 октября 2019 года 16,58 млрд рублей. За год он практически не изменился. При бюджете в 46,4 млрд рублей долг региона считается критическим, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные финансового управления Зауралья. Просроченная задолженность отсутствует. Долговые обязательства муниципальных образований Курганской области по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 1,26 млрд рублей. Отметим, что Курганская область вошла в число 10 регионов, социально-экономическое положение в которых вызывает у федерального центра наиболее серьезное опасение. Региону был назначен куратор — министр финансов РФ Антон Силуанов. Читайте подробнее: Госдолг Курганской области остаётся критическим

07:49 На 1 октября общий госдолг Колымы составил 15,3 млрд, рублей, в том числе: госбумаги — 1 млрд рублей, кредиты банковские — 6,8 млрд рублей, бюджетные кредиты — 7,5 млрд. Об этом: Колыма увеличила госдолг за 9 месяцев на 1 млрд рублей

08:06 Правительство Югры размещает 15 млрд рублей на депозитах под 5,9%. Отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров состоится 30 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент финансов Югры. Из них 3 млрд рублей будут размещены на шесть дней, 2 млрд рублей — на 20 дней, и 10 млрд рублей на 58 дней. У региона есть долговые обязательства 14,4 млн рублей в государственных ценных бумагах Ханты-Мансийского автономного округа. Долги муниципалитетов на 1 октября 2019 года составляют 4,39 млн рублей. Самая большая задолженность по бюджетным и коммерческим кредитам у Сургута — чуть более миллиарда рублей. Об этом: Югра размещает миллиарды на депозитах

08:26 Государственный долг Тюменской области на 1 октября 2019 года составил 2,9 млрд рублей. Из них 321 млн рублей — это бюджетные кредиты размером в 321 млн рублей. Остальное — государственные гарантии региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент финансов региона. При бюджете Тюменской области в 201,43 млрд рублей, сумму госдолга сложно назвать существенной. Согласно данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) рейтинг Тюменской области на уровне ААА (RU), то есть стабильный. Остаток на едином счёте стабильно превышает накопленный объём долга. Поддержку рейтингу оказывают высокая степень гибкости и сбалансированности бюджета. Об этом: Основа госдолга Тюменской области — государственные гарантии

08:43 У Ямало-Ненецкого округа на 1 октября 2019 года сложился государственный долг размером 16,4 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минфина РФ. Сформировался госдолг Ямала из двух статей. Первая — это государственные ценные бумаги ЯНАО на сумму 12,968 млрд рублей. Вторая — государственные гарантии ЯНАО для третьих лиц на сумму 3,553 млрд рублей. Отметим, что 16 октября департамент финансов Ямала выплатил восьмой купонный доход по облигациям внутреннего государственного займа 2017 года для физических лиц. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составляет 23,06 руб из расчёта 9,25% годовых. Об этом: На Ямале выплатили доход по облигациям внутреннего займа

08:51 Долг ИА REGNUM

09:28 Госдолг Воронежской области на 1 октября 2019 года составил 21,715 млрд рублей, при этом основная доля — 19,9 млрд — приходится на бюджетные кредиты, оставшаяся часть — на ценные бумаги. Выше госдолг в ЦФО — у Москвы, Московской, Калужской, Смоленской, Ярославской и Белгородской областей. Бюджетные планы на 2020 год обсуждались накануне, 28 октября, на заседании правительства региона: отмечалось, что долговая нагрузка Воронежской области на протяжении многих лет «находится на экономически безопасном уровне и является одной из самых низких среди регионов Центрального федерального округа и России в целом». По оценке Минфина, Воронежская область отнесена к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. По теме: Бюджет Воронежской области-2020 будет бездефицитным — губернатор

10:20 Государственный долг Красноярского края на 1 октября 2019 года, по данным Минфина РФ, составил 87,193 млрд рублей. Это самая большая сумма госдолга среди регионов Сибирского федерального округа (СФО). После Красноярского края идёт Новосибирская область с суммой госдолга на 1 октября в 40,1 млрд рублей, затем Омская область с 36,610 млрд рублей. Читайте также: Госдолг Красноярского края оказался самым высоким в Сибири

10:26 Врио министра финансов Республики Алтай Ольга Завьялова представила проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период на 2021−2022 годы. Доходы на 2020 год предварительно составят более 20,4 млрд рублей, расходы — 20,5 млрд. Однако по словам министра, эти цифры могут изменяться при подготовке документа ко второму чтению. Читайте также: Бюджет Республики Алтай на 2020 год планируется с дефицитом

11:11 Доходы бюджета Бурятии на 2020 год составят 64,6 млрд рублей, расходы — 67,3 млрд. Таким образом, бюджетный дефицит в следующем году не только сохранится, но и вырастет до 2,7 млрд рублей. «Финансирование дефицита республиканского бюджета предусмотрено за счёт привлечения кредитов кредитных организаций и размещения государственных ценных бумаг Республики Бурятия», — отметил в докладе министр финансов республики Всеволод Мухин. Подробности в материале: Власти Бурятии планируют в 2020 году рост бюджетного дефицита и долгов

11:12 На одном из совещаний в сентябре 2019 года премьер-министр Татарии Алексей Песошин заявил, что «Минфин России не планирует в следующем году выделять республике бюджетных кредитов». Он также добавил, что «в этой связи крайне важно, чтобы проект бюджета содержал реальные источники покрытия бюджетного дефицита». Читайте также: Без льготных госкредитов, с дефицитом: Татария «затянет пояс»?

11:24 До 1 декабря 2019 года будут разработаны поправки, призванные ускорить поступление средств федерального бюджета в региональные бюджеты, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Читайте также: Силуанов рассказал о планах по доведению денег в регионы

11:25 Ситуация с долгами субъектов РФ не критическая, поэтому сейчас массово использовать бюджетные кредиты не следует, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Читайте также: Силуанов объяснил снижение бюджетного кредитования регионов

11:28 Правительство РФ готово рассмотреть возможность реструктуризации задолженности регионов перед федеральным бюджетом. Читайте также: Силуанов предложил реструктуризацию долгов регионов

11:29 Антон Силуанов [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:30 Законодательство по распределению федеральных средств будет усовершенствовано, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020 — 2022 годы». Читайте также: Регионам дадут возможность самостоятельно зарабатывать — Медведев

11:38 Десять регионов РФ получат софинансирование из госбюджета в пределах 99%. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Речь идет о республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Алтайском крае, Курганской области, Псковской области, уточнил глава Минфина. Читайте также: Силуанов рассказал о 10 регионах с самым льготным софинансированием бюджета

11:41 Регионы получат право не возвращать кредиты, взятые у Минфина, если будут вкладывать эти средства в инвестпроекты на своей территории — такой законопроект депутаты Госдумы намерены принять в течение месяца. Читайте также: Володин: Госдума в ноябре обсудит перераспределение долгов регионов

12:44 По состоянию на 1 января 2019 года объем государственного долга Приангарья снизился на 6,3 млрд рублей и составил 12,3 млрд рублей, сообщает официальный сайт Иркутской области со ссылкой на слова министра финансов Иркутской области Наталию Бояринову. По словам чиновницы, регион и дальше продолжает оставаться в группе наиболее благополучных субъектов РФ относительно долговой устойчивости. Об этом: Иркутская область снизила объем государственного долга

13:48 На 1 октября 2019 года государственный долг Алтайского края составляет 1,8 миллиарда рублей, а на начало 2018 года эта сумма оценивалась в 2 млрд рублей (или 4,1% от налоговых и неналоговых доходов края). Об этом: Алтайский край не хочет увеличивать государственный долг

14:05 Новое правительство Забайкальского края и его экономическая политика в рамках вхождения в состав Дальневосточного федерального округа, позволили привлечь в регион 2,9 миллиарда рублей федеральных средств. Значительная их часть — 646 миллионов рублей — пойдёт на уменьшение государственного долга. Читайте также: Государственный долг Забайкалья уменьшился на 600 млн рублей