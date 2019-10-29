Правительство РФ готово реструктуризировать бюджетные кредиты регионов для наращивания ими инвестиционной активности. Об этом сообщил 28 октября первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов на совещании главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Это одно из мероприятий плана по стимулированию экономического роста. Сам премьер считает, что «планов у нас громадьё», поэтому «конкретное поручение необходимо».

Ранее в Госдуме Силуанов заявлял, что регионам могут реструктуризировать долги перед бюджетом на 75 млрд рублей.

О долгах российских регионов и мерах по развитию экономики — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубли
19:21 28.10.2019

«Подготовлен перечень мер по дополнительному стимулированию, в первую очередь, инвестиционной активности. Речь идёт о мерах по улучшению инвестиционного климата, снижению избыточных регуляторных требований и ускорению ввода этих регуляторных требований. Мы предлагаем начать реализовывать эти решения уже начиная со следующего года», — сказал глава Минфина РФ.

19:23 28.10.2019

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