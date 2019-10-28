Ступино, Московская область, 28 октября, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции. Об этом 28 октября сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По её словам, мероприятия по поимке проводили сотрудники ГУСБ МВД России совместно с УФСБ РФ по Москве и Московской области, а также УСБ регионального главка. Замначальника и его коллеги задержаны при получении взятки в размере 500 тыс. рублей.

Вместе с руководителем также были задержаны исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных подразделения.

МВД проводит служебную проверку. Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.