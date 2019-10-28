Уфа, 28 октября, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено следователями после исчезновения мужчины с двумя малолетними детьми в Уфе. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

В полицию с заявлением об исчезновении 37-летнего мужчины и детей пяти и восьми лет обратилась супруга пропавшего мужчины, 34-летняя жительница Уфы. По словам женщины, супруг с детьми 26 октября ушёл из дома, расположенного в Калининском районе Уфы, на прогулку и по настоящее время местонахождение его и детей неизвестно.

По факту исчезновения мужчины и двух детей было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, малолетних. Проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения пропавших.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Проводится опрос очевидцев, проверяются места возможного местонахождения мужчины и детей. Расследование уголовного дела находится на контроле у и.о. руководителя следственного управления по региону. Правоохранители попросили всех граждан, которые могут обладать информацией о местонахождении пропавших, сообщать важную информацию по телефону 02 (мобильный 020).

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске полицией и волонтёрами Уфы мужчины и двух его сыновей, пропавших во время прогулки.