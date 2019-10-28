Анкара, 28 октября, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Согласно заявлению турецкого МИДа, курдское ополчение до сих пор не покинуло «безопасную зону» в Сирии, 28 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

«Есть те, кто ушел… Режим (Башара Асада) подтверждает это, и Россия подтверждает это. Но нельзя сказать, что все они ушли» , — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что в случае отказа курдских формирований отойти от сирийско-турецкой границы военные Турции готовы «очистить от террористов» север Сирии.

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