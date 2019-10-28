Иерусалим, 28 октября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Мужчина с ножом атаковал прохожих в районе Цветочных ворот Старого города в Иерусалиме. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба полиции Израиля.

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Уточняется, что атаке мужчины с ножом подвергся сотрудник полиции. Подозреваемый в нападении был задержан через несколько минут.

В настоящее время район, где произошёл инцидент, и прилегающая территория оцеплены сотрудниками полиции. В месте ЧП проводятся следственные действия. Предприняты повышенные меры безопасности.

Сообщается, что в результате нападения никто не пострадал.

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