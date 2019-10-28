Москва, 28 октября, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности работников органов прокуратуры. Соответствующий документ опубликован сегодня, 28 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

Согласно указу президента, с 1 декабря 2019 года общая штатная численность органов прокуратуры РФ составит 51 263 единицы.

Напомним, что ранее штатная численность органов прокуратуры в России составляла 51 014 человек.

Этот же указ увеличивает штатную численность органов военной прокуратуры до 3110 человек (ранее она составляла 3102 человека).