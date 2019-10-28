Великий Новгород, 28 октября, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным регионального управления МЧС на 16:00 28 октября, без электроснабжения остаются 411 населённых пунктов с населением более 12 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, отключен 61 социально значимый объект, в том числе 17 школ, 22 детских сада, восемь котельных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

В ремонтных работах задействованы более ста бригад, почти 500 человек.

По данным пресс-центра правительства Новгородской области, в зоне отключения также оказались Крестецкая центральная районная больница (ЦРБ) в посёлке Крестцы, птицефабрика «Ясные Зори» в деревне Новое Рахино Крестецкого района, детские оздоровительные лагеря «Волынь» и «Сосновка» в Окуловском районе.

«Эти объекты обеспечиваются электроэнергией с помощью дизельных генераторов», — сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Причины нарушения электроснабжения — обрывы линий электропередач (ЛЭП), грозозащитных тросов и падение деревьев на ЛЭП.

Ликвидация последствий урагана обсуждается сегодня, 28 октября, на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций — её проводит губернатор Новгородской области Андрей Никитин.