Таллин, 28 октября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Эстонии подано 661 ходатайство о получении эстонского гражданства, что на 22% больше, чем за весь 2018 год, сообщает сегодня, 28 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Среди заявителей половина «неграждан», 218 граждан России, 29 граждан Украины и по несколько заявителей из ещё 28 стран. Решение по каждому случаю в отдельности принимает правительство страны, а соискатели должны пройти ряд процедур и в обязательном порядке отказаться от предыдущего гражданства. В Эстонии двойное гражданство запрещено, кроме отдельных исключительных случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Эстонии и Латвии с момента обретения этими странами независимости жители разделяются на граждан и обладателей «серых паспортов» — лиц, которые на постоянной основе проживают в Эстонии или Латвии, но при этом им отказано в гражданстве этих стран.

Это единственный мировой подобный феномен разделения людей на, фактически, сорта. Неграждане в обеих прибалтийских республиках поражены в правах. В том числе не могут избираться и быть избранными. Практически все неграждане являются этническими русскими.