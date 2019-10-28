Нижний Новгород, 28 октября, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Казань, Нижний Новгород, Самара и Ульяновск попали в рейтинг 25 лучших для путешествия и отдыха российских городов. Онлайн-опрос проводило агентство Турстат, в нем приняли участие участие более 5 тыс. человек.

ИА REGNUM Нижний Новгород

Так, из общего числа опрошенных за Казань проголосовали 9% респондентов, Нижний Новгород поддержали 4% участников, Самару — 3% и за Ульяновск проголосовали 2% посетителей сайта.

Лучшим российским городом для путешествий был выбран Санкт-Петербург — 15% голосов, также в топ-25 попали Екатеринбург, Сочи, Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Ялта, Ярославль, Красноярск, Иркутск, Севастополь, Астрахань, Владивосток, Краснодар, Рязань, Выборг, Великий Новгород, Воронеж, Псков, Пятигорск, Сергиев Посад, Тверь и Вологда.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими городами России для путешествий на автомобиле стали Москва и Санкт-Петербург. За них отдали голоса по 22% опрошенных автотуристов. На третьем месте по качеству дорог, автокемпингов, придорожных гостиниц и кафе — Сочи и Краснодарский край (11%), на четвёртом — Московская область (11%), на пятом — Казань (8%).