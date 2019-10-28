Самара, 28 октября, 2019, 18:15 — ИА Регнум. В Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») в отношении заместителя начальника Куйбышевской железной дороги (КбЖД) Дмитрия Атякина и двух его подельников. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

По версии следствия, замглавы КбЖД и сообщники организовали схему, в рамках которой получили от представителя транспортной компании 1,2 млн рублей за перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия. В случае отказа предпринимателю угрожали расторгнуть договор на перевозку, лишив его возможности вести экономическую деятельность.

В настоящее время ведутся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов.

«Правовая оценка будет дана действиям всех участников преступления в зависимости от роли каждого в коррупционной схеме», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее в отношении главного инженера Самарской дистанции пути (структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры) также было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Следствие полагает, что подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации 300 000 рублей за направление подчиненных работников и предоставление спецоборудования для строительно-монтажных работ на одном из участков перегона Куйбышевской железной дороги.