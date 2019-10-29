Болгария обвиняет российского дипломата в шпионаже — трансляция
По данным сайта посольства РФ в Болгарии, должность первого секретаря занимают 9 человек: Андрей Егоров, Павел Жибуртович, Виталий Зелинский, Евгений Меркулов, Елена Приходько, Владимир Русяев, Максим Рыбкин, Евгений Тюсин, Дмитрий Ярошенко.
Поскольку подозреваемый в шпионаже имеет дипломатический иммунитет, уголовное дело в отношении него было приостановлено.
Болгарская сторона «высказала пожелание», чтобы российский дипломат покинул страну до конца понедельника, 28 октября.
«По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии», — цитирует ТАСС внешнеполитическое ведомство Болгарии.
Посольство РФ в Болгарии не комментирует информацию о высылке российского дипломата.
«Посольство воздерживается от комментариев», — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.
Посол России в Софии Анатолий Макаров и представители МИД Болгарии «в конструктивной атмосфере» договорились о высылке заподозренного в шпионаже дипломата, рассказали в болгарском внешнеполитическом ведомстве.
Об этом: РФ и Болгария «в конструктивной атмосфере» договорились о высылке дипломата
В Софии сообщили подробности о расследовании и высылке дипломата, заявив, что сотрудник российского посольства в течение года пытался получить секретную информацию, в том числе «посредством предложений о материальных благах».
Читайте подробнее: София: Российский дипломат предлагал «материальные блага» за гостайну
Ранее ИА REGNUM в материале «Болгария начала поиск шпионской сети России во главе с Решетниковым» сообщало, что председателю Национального движения «Русофилы» Николаю Малинову предъявлено обвинение. Согласно словам прокуратуры, он передавал секретную информацию иностранным организациям. Речь идет об Обществе развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и Российском институте стратегических исследований, чьим директором является Леонид Решетников. Решетникову также запрещен въезд на территорию Болгарии сроком на 10 лет.
Читайте также: Болгария начала поиск шпионской сети России во главе с Решетниковым
Примечательно, что тогда на обвинения Болгарии в шпионаже председателя Национального движения «Русофилы» Николая Малинова отреагировало посольство США в Софии.
«Нам известно о расследовании болгарскими правоохранительными органами предполагаемого случая шпионажа. Соединённые Штаты полностью поддерживают усилия Болгарии по защите своего суверенитета от зловредного влияния», — заявили в посольстве США в Софии.
Читайте также: США заявили о поддержке Болгарии в скандале с «российским шпионом»
Скандалы с поиском российских шпионов в Болгарии длятся почти полгода.
3 июля 2019 года возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». 10 сентября в рамках следствия были задержаны лидер болгарского общественного движения «Русофилы» Николай Малинов и бывший главный редактор газеты «Дума» Юрий Борисов.
Генпрокурор Болгарии Сотир Цатаров тогда заявлял, что Малинов занимался шпионажем в пользу России и, в частности, по поручению общества «Двуглавый орел» бизнесмена Константина Малофеева и бывшего главы Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Последнему власти Болгарии на 10 лет запретили въезд в страну.
Посольство США в Софии не осталось в стороне от скандала. «Нам известно о расследовании болгарскими правоохранительными органами предполагаемого случая шпионажа. Соединённые Штаты полностью поддерживают усилия Болгарии по защите своего суверенитета от зловредного влияния», — заявили представители Госдепартамента.
В те же дни МИД Болгарии обратился к посольству России с призывом «не занимать позицию в поддержку «сомнительного исторического тезиса», что СССР освободил Восточную Европу от нацизма».
Сам Леонид Решетников в сентябре 2019 года заявлял «Царьграду», что задержание Николая Малинова — «часть начавшейся в Болгарии антироссийской кампании».
«Ну, а в болгарской либеральной, прозападной прессе продолжают наращивать истерию, связанную со «шпионажем». А для того чтобы это было хоть как-то убедительно, притягивают моё имя, мол, Малинов дружит с генерал-лейтенантом Службы внешней разведки, хотя сам я уже больше 10 лет на пенсии. Всё это делается для того, чтобы хоть как-то оправдать применение этих, откровенно говоря, идиотских репрессивных мер.
И обратите внимание: всё началось с заявления МИД Болгарии о том, что в 1944 году Советский Союз не освобождал Болгарию, а принёс ей сталинский режим. Так вот, они сами сегодня себя ведут абсолютно как сталинский режим: фабрикуют обвинения в шпионаже и задерживают по этим обвинениям неугодных им невиновных людей», — отметил он.
Как сообщалось, в рамках расследования дела Малинова в трех городах Болгарии провели 11 обысков, изъяли компьютеры и документы, допросили 15 человек в качестве свидетелей. Задержали восьмерых подозреваемых. Обвинение в шпионаже в пользу иностранного государства предъявили только Малинову.
Высылка Болгарией российского дипломата может быть связана с ожидаемым назначением нового генерального прокурора страны и поддержкой Соединёнными Штатами кандидатуры Ивана Гешева, с назначением которого до сих пор не определился президент Румен Радев, пишут болгарские СМИ.
Об этом: Высылку Софией дипломата РФ связали с «кандидатом США» в прокуроры Болгарии