Санкт-Петербург, 28 октября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области поддерживают идею расширить перечень нужд, на которые можно использовать материнский капитал, а также на уровне региона расширили круг лиц, которые могут получить льготу при подключении дома к газоснабжению. Об этом заявил 28 октября глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности использования средств материнского капитала на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем водоснабжения, водоотведения.

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«Мы приветствуем инициативу главы государства по расширению перечня нужд, на которые можно использовать средства материнского капитала, — отметил губернатор Александр Дрозденко. — Предложения включить в этот перечень газификацию и подключение к водоснабжению неоднократно звучали в обращениях жителей региона».

Губернатор Ленобласти напомнил, что сейчас уровень газификации региона составляет 71%.

«На уровне области мы расширяем круг лиц, которые могут получить льготу при подключении к газу. Недавно в перечне получателей субсидий было дополнено понятие «родственник». Теперь субсидию может получить не только сам льготник — собственник домовладения и лица, состоящие в родственных отношениях с ним — родители, супруг, дети, но также и дедушка, бабушка, внуки. При этом минимальный размер субсидии увеличился до 145 тысяч рублей», — сообщил Александр Дрозденко.