Новосибирск, 28 октября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Новосибирский авиационный завод имени Чкалова отправил на Казанский авиазавод имени Горбунова два первых моторных отсека для нового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2, сообщает 28 октября пресс-служба компании «Сухой».

Sukhoi.org Новосибирский авиазавод Компании «Сухой» отправил первые мотоотсеки Ту-160М2 в Казань

Пресс-служба подчёркивает, что новосибирское предприятие впервые участвовало в создании таких крупных изделий. С этого момента можно говорить о том, что производство таких конструкций успешно освоено.

Отмечено, что Новосибирский авиационный завод имени Чкалова участвует в производстве новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, сборка которых ведётся на Казанском авиазаводе по контракту с Минобороны России.

Напомним, к 2023 году ВКС России должны получить четыре новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2, первый из которых уже летает.

Как сообщало ИА REGNUM, новые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М2 будут оснащены новыми двигателями НК-32 с увеличенной дальностью полёта, а их арсенал будет существенно расширен за счёт новых ракет, в том числе крылатых и гиперзвуковых.

Госконтракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» предусматривает создание партии из 10 самолётов Ту-160М2 стоимостью 15 млрд рублей за каждый.