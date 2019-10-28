Ярославль, 28 октября, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля проиграла суды по обжалованию сделке о продаже имущества «Спецавтохозяйства по уборе города». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

База «Спецавтохозяйства» в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти оспаривали сделку, согласно которой производственная база обанкротившегося муниципального предприятия и техника были проданы новому МУПу «Городское спецавтохозяйство» за 49 млн рублей. Сделка состоялась в конце 2018 года. Учредителями обоих предприятий является сама мэрия.

На тот момент советник мэра Александр Асриянц заявлял, что имущество можно забрать бесплатно. Асриянц настаивал, что имущество предприятия является социально-значимым и не могло быть продано с торгов.

Между тем Ярославский арбитражный суд, Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове и Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Нижнем Новгороде последовательно отказали в иске мэрии Ярославля. Последнее решение было вынесено в сентябре 2019 года.

Против предложенной мэрией схемы передачи имущества возражал конкурсный управляющий и кредиторы предприятия-банкрота, в том числе федеральная налоговая служба.