София, 28 октября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Власти Болгарии высылают из страны российского дипломата после расследования о шпионаже. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

MrPanyGoff Российское посольство. София

Напомним, что ранее стало известно об обвинениях, выдвинутых прокуратурой Болгарии против одного из российских дипломатов. Дипломат был обвинен в шпионаже.

Российский дипломат якобы собирал в Болгарии информацию, которая представляет государственную тайну.

Уточняется, что речь идет о гражданине России, который проводил встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации.

Посольство России никак не прокомментировало данную информацию.